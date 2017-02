Centre Squash verliest koppositie

ROTTERDAM - Vrijdag vertrok het eerste herenteam van Centre Squash Drachten naar Rotterdam om het op te nemen tegen de nummer 3 uit de competitie en rechtstreekse concurrent om de titel, Victoria Rotterdam. De Drachtsters moesten het deze avond doen zonder vaste waarde Thijs Roukens, die in Frankrijk zat voor de Europese juniortour.

Wel was er de beschikking over de Australische Glenn Keenan, Derk Kuiper, Joost Biezeno en Frank Staal. Even voor aanvang van de wedstrijd kreeg teammanager Sipke Wiersma het nieuws dat Victoria Rotterdam, dat ook in de eredivisie uitkomt met hun eerste heren- team, een van deze eredivisiespelers mee zal nemen in de wedstrijd tegen Drachten. Dit betekent dat alle spelers een plaats in het team naar beneden zakken, waardoor alle Drachtsters een zwaardere wedstrijd voor de kiezen krijgen.

Glenn Keenan beet het spits af in een heuse thriller tegen eredivisionist Joris Wagenaar. Na anderhalf uur spelen trok Wagenaar aan het langste eind en won met 3-1. Frank Staal trok de score weer recht door razend snel te winnen met 3-0, waardoor er nog geen vuiltje aan de lucht leek voor Drachten. Derk Kuiper, nog herstellend van een kuitblessure, miste het vertrouwen en kon geen vuist maken tegen de Rotterdammer en verloor met 3-0. Tussenstand 6-5 in het voordeel van Rotterdam.

Een overwinning van Joost Biezeno betekende de winst voor de Drachtsters. Hij kon geen potten breken en verloof in drie straight games van Stefan Welters. Hierdoor neemt Victoria de koppositie over van de Friezen met drie punten voorsprong. Utrecht verloor met 12-6, waardoor Drachten nog met twee punten voor blijft op de nummer 3. Met nog twee wedstrijden en een confrontatie tussen Drachten en Utrecht in de laatste ronde dendert Centre Squash af op een spannend slot. Komende vrijdag spelen de Friezen voor eigen publiek tegen middenmoter Ede.