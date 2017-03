Biljartwinst Philips

DRACHTEN - De jaarlijkse libre biljartstrijd om de Talsma bokaal tussen BC DC Drachten en Philips werd dit keer gewonnen door Philips. Dat was een verrassing, want meestal is het attribuut een prooi voor de Drachtsters.

De eerste wedstrijd in @Holdert eindigde in 24 -24. De strijd moest dus beslecht worden in de biljartaccommodatie van Philips. De bedoelingen van de thuisclub werden in de eerste acquitstoot duidelijk gemaakt door wedstrijdleider Jan Prakken. Hij maakte daarin een serie van 13 caramboles. Daarmee bleek hij niet de hoogste te zijn. Gerrie Boonstra van BC Drachten overtrof hem met een serie van 15.

Na de eerste helft was de stand nog in evenwicht: 12-12. Daarna sloeg de thuisclub toe, waardoor de eindstand 26-22 werd. De hoogste gemiddelden waren voor Jan van der Ploeg van Philips met 2.21 en Joop Wolters met 3.1 caramboles.