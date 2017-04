Ard Veenhof aanwinst Drachtster Boys

DRACHTEN - Het komende seizoen komt de 24-jarige Ard Veenhof de eerste selectie van Drachtster Boys versterken. De in Groningen woonachtige linksbenige, dynamische en creatieve middenvelder komt over van hoofdklasser Oranje Nassau uit Groningen waar hij de achterliggende zes seizoenen in de hoofdmacht speelde.

“We zijn erg blij met de komst van Veenhof. Hij brengt creativiteit en ervaring en is een sterke persoonlijkheid. Zijn komst brengt de selectie meer in balans,” aldus Gijs Lokhorst, voorzitter van VV Drachtster Boys. Veenhof trainde eerder onder Hans van der Ploeg, komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Drachtster Boys.

Naast de komst van Ard Veenhof is de club het komend seizoen ook verzekerd van de diensten van Said Hassan. De club bereikte het afgelopen weekend ook met hem overeenstemming over een langer verblijf bij de Drachtster club.