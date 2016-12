Afscheid trainer VV Drachten

DRACHTEN -



Clubman Richard Jellema trad in de zomer van 2014 aan bij het eerste team van vv Drachten. In de afgelopen jaren is het eerste elftal - passend bij de visie van de vereniging - onder leiding van Richard omgevormd tot een jong team in opbouw, waar nog de nodige rek in zit. Jellema laat een mooi fundament achter waar een nieuwe trainer op verder kan bouwen. Hiervoor is de vereniging hem dankbaar.

De strijd om een periodetitel of zelfs promotie naar de tweede klasse blijft de komende maanden een gezamenlijk doel voor de vv Drachten-selectie en trainer Jellema.