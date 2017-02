Achtste JO9 team voor ONT

OPEINDE - Voetbalvereniging ONT is dit seizoen begonnen met zes teams in de categorie JO9 (voorheen F pupillen). Inmiddels gaat de goede naam van ONT rond en kiezen steeds meer voetballertjes voor ONT. Daardoor heeft de club in de winterstop twee nieuwe JO9 teams ingeschreven voor de competitie. ONT telt dus nu acht JO9 teams en daar is ONT (570 leden) best trots op.

ONT krijgt steeds meer leden. En dat terwijl het landelijke beeld laat zien dat, als gevolg van de demografische ontwikkelingen, veel sportverenigingen te maken hebben met krimp. ONT steekt er veel energie in om krimp tegen gaan. Er staat er een sterke (technische) organisatie en ONT heeft de (unieke) gratis voetbalschool wat een mooie kweekvijver is voor JO9 leden. Ook gaat ONT samenwerkingen aan in het kader van 'de open club gedachte!' Bijvoorbeeld met collega-verenigingen, scholen maar ook met tussenschoolse en buitenschoolse opvang van VANDAAG.

Het streven bij ONT is om spelers na elke training en wedstrijd met plezier naar huis te laten gaan. En ook om ouders zoveel mogelijk bij de club te betrekken om een steentje bij te dragen. En dat lukt bij ONT heel goed. Veel ouders van JO9 spelers steken hun handen uit de mouwen voor ONT.