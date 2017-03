WSG DraGor onderuit in Doetinchem

DOETINCHEM - Zorgden de waterpoloheren van WSG DraGor uit Drachten twee weken geleden nog voor een unicum door van koploper ZV Utrecht te winnen, zondag verloren ze met 13-6 van NDD uit Doetinchem.

Fysiek en tactisch waren beide teams van hetzelfde kaliber, maar de Drachtsters waren niet scherp genoeg. Kansen werden er genoeg gecreëerd aan beide kanten van het veld, alleen de thuisploeg had de scherpte om deze ook af te ronden. Opvallend was dat Johan de Haan, goed voor welgeteld vier doelpunten, weer op schot leek te zijn. De punten bleven toch in Doetinchem. Eindstand: 13-6. Doelpuntenmakers: Johan de Haan (4), Magchiel Groen (1), en Mitchell van den Adel (1).

De waterpoloheren richten zich nu op zaterdag 11 maart. Dan zullen zij om 19.45 uur tegen de nummer twee van de competitie, de Mors uit Rijssen, aantreden.