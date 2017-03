Winst Five Pack

ZEVENAAR - De basketballers van Five Pack uit Ureterp wonnen zaterdag overtuigend de wedstrijd tegen hekkensluiter Basketiers ’71.

Het vierde kwart was voor Theo Groenewoud. De jonge Ureterper kreeg veel speelminuten en wist de basket regelmatig te vinden. De eindstand was 59-83. De volgende wedstrijd is 31 maart 20.45 uur in MFC De Wier in Ureterp tegen BVG 2.

De laatste wedstrijd van het seizoen is 8 april 18.00 uur in Roden tegen Flying Red.