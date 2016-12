Winst basketballers Five Pack

URETERP - De basketbalwedstrijden tegen Flying Red uit Roden worden altijd op het scherp van de snede uitgevochten en meestal wint Five Pack nipt. Voeg hierbij een fanatiek publiek aan beide kanten en je hebt alle ingrediënten voor een spannende wedstrijd. Vrijdagavond in Ureterp bleek Five Pack veel te sterk voor de jonge ploeg uit Roden. De Ureterpers hadden een gemakkelijke avond en wonnen met 91-71.



Five Pack heeft dit seizoen al meer verloren dan in de voorgaande seizoenen en was weer toe aan een overwinning. De ploeg heeft nog veel blessures, zodat coach Remi Kirindongo zich genoodzaakt zag zelf een wedstrijdtenue aan te trekken en regelmatig het veld in te gaan.

Five Pack begon sterk aan de wedstrijd. Guard Mike Clarck wist zijn medespelers goed te vinden en strooide met mooie passes. De Ureterper verdediging stond goed en pakte veel rebounds. Opvallend was dat Ruben de Bie, de kleinste man van het veld, ook een groot aandeel in de rebounds had. Stand na het eerste kwart 31-16.

In het tweede kwart wist Edo Slump (36 punten) met prachtige center moves zijn tegenstander regelmatig op het verkeerde been te zetten. Sommige Ureterpers gaven hun tegenstander te veel ruimte, zodat Flying Red regelmatig de basket kon vinden.

Het tweede kwart werd dan ook door de Rodenaren gewonnen. Ruststand 46 – 37.

Na de pauze gaf Five Pack nog steeds te veel ruimte aan Flying Red, maar door driepunters van Martijn Wielinga werd de voorsprong gestaag uitgebouwd. In het vierde kwart werd er aan beide kanten weinig gescoord. Met een snoeiharde dunk bracht Lennart Hoving de eindstand op 91 – 71.

“We hadden een redelijk gemakkelijke avond en dat is tegen Flying Red meestal wel anders, dan worden er harde duels uitgevochten”, blikte Raymond Krakou terug op de wedstrijd.

Vrijdag 13 januari speelt Five Pack om 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen Twente Buzzards.