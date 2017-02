VV Oerterp geeft ontredderd Warga pak rammel: 9-0

URETERP - “In het laatste kwartier van de wedstrijd speelde VV Oerterp gallery play. Het leek FC Barcelona wel.” Marcel Frankena, trainer van VV Warga, schatte hiermee koploper VV Oerterp een tikkeltje te hoog in, want een Messi of Neymar loopt er niet rond in Ureterp. Maar dat de Oerterpers een heerlijk voetbalmiddagje beleefden was zonneklaar. Warga had niets in te brengen en werd afgedroogd met ontluisterende cijfers: 9-0.

Door Jelle Jeensma

“Het liep als een trein, we speelden als een kampioenskandidaat. Warga was zwak, we konden zo langs onze tegenstanders lopen”, zegt Jelmer Hijlkema, die twee treffers van de thuisclub voor zijn rekening nam. Oerterp heeft de ambitie om volgend seizoen tweedeklasser te zijn en is hard op weg dit waar te maken volgens Hijlkema. “Het team wordt steeds beter, we hebben een goede selectie en krijgen weinig doelpunten tegen. We moeten geduld hebben in de wedstrijd, maar we scoren meestal toch wel.”

Oerterp is defensief degelijk, de ploeg kan temporiseren en heeft een verzorgde opbouw. In de combinatie voelen de spelers elkaar goed aan en de aanvallers kunnen individueel een wedstrijd beslissen. Een uitgebalanceerde selectie dus, hoewel moet worden afgewacht wat deze op een hoger niveau waard is.

Counters VV Warga

Eerlijk gezegd was VV Warga zondag geen serieuze test voor Oerterp. Warga, dat vier basisspelers miste, had eigenlijk alleen in de beginfase enig weerwoord. De ploeg van Marcel Frankena hield veel spelers achter de bal en probeerde het Oerterp lastig te maken met counters. Hiermee had Warga in de eerste helft een paar keer bijna succes. De beste kans was voor Robbert Kooistra, maar hij stuitte op keeper Robert Visser van Oerterp. De Oerterpers waren de bovenliggende partij en kregen hulp van de zwak ingrijpende verdediging van Warga na een inzet van Kees-Jan Dijk: 1-0. Daarna gingen keeper Sven Noordbruis en verdediger Iwan Potijk in de fout in het eigen strafschopgebied, waarna Jelmer Hylkema de bal op een presenteerblaadje kreeg aangeboden: 2-0. Na rust was het al snel 3-0 door een penalty van Kees-Jan Dijk nadat Lars Boonstra was gevloerd.

De tweede helft was weinig meer dan een formaliteit, omdat Oerterp drie kwartier lang domineerde en tal van kansen creëerde. Het was een spel van de kat tegen de muis. Lars Boonstra (na een voorzet van Lieuwe Veenstra), Jorrit Dijk, Jelmer Hylkema, een eigen goal, (weer na een voorzet van Lieuwe Veenstra) en twee keer Folkert Hoekstra illustreerden het krachtsverschil: 9-0. De mooiste treffer was van Jorrit Dijk met een afstandsschot. De bal verdween, gedreven door de wind, in de kruising. Was een voorzet of een doelgericht schot? Het arme Warga stelde hier één gevaarlijk spelmoment tegenover: een kopbal van Robert Veenstra, die werd gekraakt.

"Handhaving doelstelling Warga" Ondanks de monsternederlaag blijft Marcel Frankena de rust zelve. “Oerterp was beter, het is de beste ploeg in de competitie. Van hun prachtige goals hun je alleen maar genieten. In het begin van de eerste helft zaten we nog aardig in de wedstrijd. We benutten de kansen niet en maakte achterin fouten. Dat we zouden verliezen hadden we al ingecalculeerd. We wilden blessures en kaarten voorkomen met het oog op de komende wedstrijden en dat is gelukt. Ik kan de spelers niets verwijten, niemand heeft de kantjes eraf gelopen.”

Tegen ONB en VV Drachten pakte Warga wel de maximale winst. Niet verrassend volgens Frankema. “Onze tactiek is veranderd. We spelen nu meer vanuit een gesloten defensie, als we blind aanvallen in deze klasse, vliegen we er uit.” Frankena blijft zowel realistisch als idealistisch. “Warga is kleinste club in deze klasse. Handhaving is onze doelstelling en ik denk dat dit gaat lukken. We moeten Harlingen en Nicator onder ons kunnen houden.”

Op 5 maart kan Warga zich revancheren, als de thuiswedstrijd tegen Udiros op het programma staat. Oerterp speelt dan tegen Harlingen.