Vijfde overwinning Five Pack

URETERP - Tegen The Valley Bucketeers uit Nijverdal scoorden de basketballers van Five Pack uit Ureterp zaterdag 116 punten. Toch was de Ureterper coach na afloop niet tevreden. “Tegen een laaggeklasseerde tegenstander krijgen we teveel doelpunten tegen en in het vierde kwart scoren we zelf te weinig”. Five Pack won afgetekend met 116-76.

Five Pack opende de wedstrijd met een driepunter, maar de tegenstander had meteen een antwoord door ook van afstand te scoren. Door een tweede driepunter kwam The Valley Bucketeers zelfs op voorsprong. Five Pack had in de beginfase moeite met de schutters van de ploeg uit Nijverdal. Aanvallend liep het uitstekend bij de Ureterpers. Edo Slump (32 punten) en Lennart Hoving 23 punten) heersten onder het bord. De tegenstander probeerde hen met alle middelen af te stoppen, zodat een score vaak werd gevolgd door een bonus vrije worp. Een buzzerbeater van Mike Clarck bracht de stand na het eerste kwart op 34–27.

In het tweede kwart draaide het aanvallend nog steeds goed bij de Ureterpers. De spelers konden elkaar goed vinden. Na een steal van Ruben de Bie wist Jesse Hassell met een prachtige lay-back te scoren. De ruststand was 67-48.

In het derde kwart had de verdediging onder aanvoering van Roelof Dolfijn en Martijn Wielinga de schutters uit Nijverdal beter onder controle. The Valley Bucketeers wist slechts dertien punten te scoren, terwijl de Ureterpers dertig punten maakten. Aan het einde van het derde kwart was de honderdpuntengrens bijna bereikt: 97-61.

In het vierde kwart werd er aan beide kanten weinig gescoord. Five Pack doorbrak de honderdpuntengrens en boekte de hoogste score van het seizoen. Eindstand 116-76.

De volgende wedstrijd is 11 februari 18.00 uur tegen Uitsmijters in Almelo. De eerstvolgende thuiswedstrijd is 3 maart 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen Groene Uilen 2 uit Groningen.