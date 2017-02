Stijgende lijn basketballers Five Pack

ALMELO - In de thuiswedstrijd waren de basketballers van Five Pack nog kansloos tegen het sterke Uitsmijters uit Almelo, maar in Almelo lieten de Ureterpers zien dat de stijgende lijn van de laatste weken zich voortzet.

In een wedstrijd die tot de laatste minuten spannend bleef, hield Five Pack het hoofd koel en won verdiend met 61-70. Five Pack startte sterk en nam een 0-7 voorsprong. Lennart Hoving heerste als vanouds onder de borden en pakte veel aanvallende rebounds.

In het vierde kwart ging de strijd gelijk op. Five Pack speelde sterk en liet zich niet van de wijs brengen. Opvallend was ook het aantal benutte vrije worpen in dit kwart: 9 van de 10.

Met nog vijf minuten op de klok stond Uitmijters met één punt voor. Five Pack rechtte nog eenmaal de rug en aan de hand van Martijn Wielinga en Edo Slump, die samen 16 punten in de laatste minuten maakten, bouwden de Ureterpers een voorsprong op. Door een strakke verdediging wist Uitsmijters slechts zes punten te maken.

Vrijdag 3 maart speelt Five Pack om 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen Groene Uilen 2 uit Groningen.