Schaakkampioenschap basissscholen

GORREDIJK - Woensdagmiddag 8 en 15 maart vindt in de BHS in Gorredijk weer het jaarlijkse schaakkampioenschap voor basisscholen plaats. Dit wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches, ondersteund door de jeugdleiders van S.V. Gorredijk.

Alle basisscholen uit Opsterland zijn hiervoor uitgenodigd en iedereen, die de schaakregels kent, kan zich hiervoor aanmelden. Over beide middagen, aanvang 14.15 uur, worden zeven partijen geschaakt. De som van de punten van de beste vier van elke school bepaalt de eindstand. De drie hoogste schoolteams plaatsen zich voor het Fries kampioenschap in Leeuwarden.

Woensdagavond werd de laatste ronde van de maandelijkse schaakcompetitie voor de jeugd in Beetsterzwaag gespeeld. Meerdere schakers maakten nog kans om met de wisselbeker naar huis te keren, maar Bartele de Vries uit Beetsterzwaag was de enige koploper, die zijn partij wist te winnen. Tweede werd Marthijn Kooistra uit Leeuwarden en de derde prijs was voor Bowe Halma uit Gorredijk.

De tweede groep werd verrassend, maar zeker verdiend, met zes uit zeven gewonnen door Dimitri Westerveld uit Ureterp; ook hij kreeg een wisselbeker.

Brent Westerhuis en Theo van der Meulen, beiden uit Beetsterzwaag, werden respectievelijk tweede en derde.