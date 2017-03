Onnodige nederlaag Five Pack

URETERP – Tegen de nieuwe koploper, Groene Uilen 2 uit Groningen, dichtten de basketballers van Five Pack uit Ureterp zich vooraf nog kansen toe. Five Pack wist de laatste wedstrijden steeds van hoger geklasseerde teams te winnen, maar tegen Groene Uilen lieten de Ureterpers niet hun beste spel zien en leden ze een onnodige nederlaag. De eindstand was 53-67.

In het eerste kwart hadden beide teams moeite de basket te vinden. Five Pack kreeg wel kansen, maar wist deze vaak niet te benutten. De stand na het eerste kwart was 17-17.

In het begin van het tweede kwart speelde Five Pack slordig en leed regelmatig balverlies. Groene Uilen kon zodoende een kleine voorsprong opbouwen.

Door twee spetterende dunks van Lennart Hoving en drie driepunters op rij van Mike Clarck wist Five Pack de achterstand om te buigen en met een voorsprong van acht punten de rust in te gaan. Na de pauze wist Five Pack pas na drie minuten te scoren, terwijl Groene Uilen de basket wel vond en met een 11-0 run op voorsprong kwam. Stand na drie kwarten 49-53. In het vierde kwart werd er aan beide kanten weinig gescoord, met als dieptepunt slechts twee scores van Five Pack. De eindstand was 53-67.

“Een onnodige nederlaag, we speelden meer tegen onszelf dan tegen de tegenstander”, blikte de Five Packcoach terug op de wedstrijd.

De volgende wedstrijd is 11 maart 21.00 uur tegen Scylla in Groningen. De volgende thuiswedstrijd is 17 maart 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen Celeritas-Donar uit Groningen.