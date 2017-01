KV Oerterp/VKC wacht nog steeds op eerste competitiepunt

URETERP - De korfballers van KV Oerterp/VKC maken een tegenvallend seizoen door in de eerste klasse van de zaalkorfbalcompetitie. Het spel is zeker niet slecht, maar toch kunnen de Ureterpers geen enkele wedstrijd ‘over de streep’ trekken. Tegenstander KF De Wâlden, dat zich steeds nadrukkelijker manifesteert als titelkandidaat, was zaterdag in MFC De Wier in Ureterp zeker niet de zwaar dominerende ploeg, maar de korfballers uit Oentsjerk en Tytsjerk wonnen wel met 20-26.

Door Jelle Jeensma

De ouverture van deze wedstrijd gaf al weinig hoop voor KF Oerterp/VKC. Het tweede team, ook nog puntloos, verloor van een reserveteam van KF De Wâlden. Trainer Rob Verra van KV Oerterp/VKC heeft wel een verklaring door de aanhoudende reeks van nederlagen van zijn hoofdmacht. “Er is een aantal dames uit de selectie weggevallen. Daardoor zijn we zwakker de competitie ingegaan. We spelen best wel aardig en verliezen niet met grote cijfers, maar we vergeten steeds onszelf te belonen. Toen we 13-17 achter kwamen was de wedstrijd wel gespeeld.” Maker van die cruciale treffer was Johan Linthof van KF De Wâlden. Hij stak weer in blakende vorm, nam zijn ploeg bij de hand en nam een groot deel van de productie (zeven treffers) voor zijn rekening.

Achterstand Oerterp bij rust

Verra gaat KV Oerterp/VKC na dit seizoen verlaten. Dat heeft volgens hem niet te maken met de matige resultaten van zijn ploeg. “Ik heb prima kunnen werken met deze spelersgroep, maar het wordt tijd dat er een ander gezicht voor de spelersgroep komt.” Verra weet nog niet waar zijn toekomst ligt. “Maar ik ben in gesprek met andere clubs.”

KV Oerterp/VKC kon lang mee met VKC en kwam in de eerste helft zelfs twee keer op voorsprong door Selma Boersma (4-3) en het jonge talent Nora Jaarsma (8-7). Nadat Hessel Kinderman 8-8 had gemaakt ging KF De Wâlden bouwen aan een voorsprong. Bij rust was er een marge ontstaan van vier treffers.

De 11-14 achterstand was voor de Ureterpers nog steeds te overbruggen, maar het was duidelijk dat het een moeilijke klus zou worden. Het scorend vermogen liet KV Oerterp/VKC in het tweede deel van de eerste helft in de steek terwijl KF De Wâlden steeds beter in de wedstrijd kwam, beweeglijker was, de bal sneller liet rouleren en regelmatig scoorde. Kortom, KF De Wâlden heeft de iets completere ploeg, met gevarieerde aanvalspatronen en meer automatismen.

Voorsprong KF De Wâlden snel groter

In de tweede helft hield KV Oerterp nog even de hoop een beter resultaat levendig. Chris van Zanden bracht met twee treffers de achterstand terug tot twee treffers: 13-15. Dat was eigenlijk het laatste belangrijke wapenfeit van de Ureterpers, want het betere en effectievere korfbal was van KF De Wâlden dat de voorsprong in snel tempo uitbouwde tot acht punten. Dat was het goede moment om uitblinker Johan Linthof te wisselen. KV Oerterp richtte zich nog één keer op, maar de treffers van Martijn Huijgen en Jisse van der Schaaf waren alleen nog van belang voor de statistiek: 20-26.

Trainer/coach Sake Koelma van KF De Wâlden kon tevreden zijn. KV Drachten/Van der Wiel, een andere concurrent voor de titel, verloor verrassend van CSL, waardoor zijn ploeg nu tweede staat, achter KV Hoogkerk. “Dit was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben geen fouten gemaakt. Het was geen gemakkelijke overwinning, want Oerterp heeft een goede ploeg”, vond Koelma. Hij ziet promotie naar de overgangsklasse als een uitdaging. “Een aantal ploegen op dit niveau kunnen we verslaan.”

Zaterdag speelt KF De Wâlden het cruciale duel tegen KV Drachten/Van der Wiel. KV Oerterp/VKC moet proberen de eerste punten te pakken van Exakwa, dat op de voorlaatste plaats staat met drie punten.