Hartthijs de Vries strijdlustigste in Wielerronde Ureterp

URETERP – De hoogste trede van het podium bereikte hij niet, maar de enveloppe met inhoud voor de meest strijdlustige renner was een troostprijs voor het wielertalent Hartthijs de Vries uit Kollum. Hij liet zich Paasmaandag in de Wielerronde van Ureterp lang van voren zien, maar kon zijn vlucht niet verzilveren. De wielerronde werd gewonnen door Patrick Bos uit Deventer, die zijn twee medevluchters aftroefde.

Door Jelle Jeensma

Hartthijs de Vries had niet veel profijt van zijn wedstrijdpremie. Hij werd beboet door de organisatie omdat zijn rugnummer niet zichtbaar was. De meest strijdlustige renner werd zesde, maar winnen was niet zijn hoofddoel. “Deze wielerronde is een goede trainingswedstrijd, in de criteriums geef ik vol gas.” Met Mike Terpstra uit Krommenie bleef hij lang vooruit, maar met de finale in zicht kwamen er achter hen andere krachten vrij en moest het duo capituleren voor de jagende achtervolgers. “Als we meer renners mee hadden gekregen, hadden we de voorsprong met een groter groepje kunnen vasthouden. Toen we werden teruggepakt, ben ik niet meegesprongen.”

Ambities profcarrière

De Kollumer reed een paar dagen eerder nog Luik-Bastenaken-Luik, in de categorie onder drieëntwintig jaar. Een topklassering zat er niet in. “Ik ben ziek geweest, maar werk nu aan de opbouw van mijn seizoen.” De goede uitslagen van de jonge allrounder vallen op en hij wil op een hoger niveau presteren. “Ik heb meegedaan aan een trainingskamp van de ploeg LottoNL-Jumbo.” Deze stage is mogelijk een opstap naar een profcarrière, want die ambieert De Vries.

Het programma van de wielerronde zag er anders uit dan vorige jaren. De elite- en beloftenrenners kwamen vroeg in de middag als eerste in actie. “Omdat zich te weinig renners opgaven hebben we hun koers naar voren gehaald. Bij de amateurs hadden we 115 starters en dat is het maximum”, vertelt Roelof Bosma van het plaatselijke wielercomité. De vrouwen kwamen niet in actie. Die kozen voor de competitie in de Ronde van Gelderland.

Patrick Bos rapste sprinter

Er waren al verschillende vluchtpogingen geweest voordat het echt spannend werd aan de Weibuorren in hartje Ureterp. Drie renners maakten in de finale de dienst uit toen Hartthijs de Vries en Mike Terpstra, die goed samenwerkten en afwisselend kopwerk deden, werden achterhaald. De voorsprong van de drie nieuwe koplopers kon niet meer worden overbrugd, terwijl het peloton achter hen verbrokkelde. De sprint besliste de wedstrijd. Patrick Bos was afgetekend de rapste, voor John Meewisse uit Erica en Wessel Piersma uit Groningen. Joakim Zuidema uit Dokkum eindigde nog binnen de eerste tien met een achtste plaats.

Bij de nieuwelingen jongens werd Axel van der Tuuk uit Assen winnaar. Bij de amateurs, junioren en sportklasse was Cor Visser uit Gytsjerk (wielervereniging Otto Ebbens) de winnaar.