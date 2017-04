Five Pack wint laatste wedstrijd van het seizoen

RODEN -Zaterdag speelden de basketballer van Five Pack uit Ureterp de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Flying Red uit Roden. En aangezien een aantal spelers stopt is dit tevens het einde van het eerste team uitkomend in de landelijke tweede divisie.

Aan de hand van guard Mike Clarck, goed voor negen punten in het eerste kwart, sloten de Ureterpers het kwart af met een kleine winst 16-21.

In het tweede kwart waren de rollen omgedraaid. Five Pack verdedigde slordig en leed vaak balverlies, terwijl de Rodenaren met scherp schoten. Five Pack stond te dromen onder het bord, zodat Flying Red opvallend veel aanvallende rebounds kon pakken. Ruststand 42 – 38.

Na een donderspeech in de pauze kwam Five Pack als herboren uit de kleedkamer.

Een aantal driepunters van Martijn Wielinga en scores onder het bord van center Lennart Hoving bracht Five Pack op voorsprong. Tegen het einde van het derde kwart schakelden de Ureterpers een tandje bij. Het derde kwart werd dan ook gewonnen: 53-60.

In het vierde kwart stond de Ureterper verdediging onder leiding van Roelof Dolfijn en Raymond Krakou als een huis. Flying Red wist slechts vier keer te scoren.

Aanvallend ging het ook beter lopen. Jesse Hassell wist na prachtige moves onder het bord te scoren, terwijl Edo Slump regelmatig naar de vrijeworplijn mocht omdat zijn tegenstander hem onreglementair probeerde af te stoppen. De eindstand was 61-82.