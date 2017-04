Five Pack wint laatste thuiswedstrijd

URETERP - In Groningen waren de basketballers van Five Pack nog kansloos, maar thuis maakten de Ureterpers er een spannende wedstrijd van tegen BVG. Het bleef tot de laatste minuten spannend, maar Five Pack trok uiteindelijk verdiend aan het langste eind.

Door blessures was BVG met slechts zes man naar Ureterp gekomen, maar daar was in de wedstrijd niets van te merken. Zeker drie spelers schoten de hele wedstrijd met scherp vanaf de driepuntslijn. Five Pack begon zwak aan de wedstrijd, de eerste vijf schoten gingen allemaal mis.

Er werd niet fel genoeg verdedigd, waardoor de Groninger schutters alle kans kregen om aan te leggen. BVG scoorde vier driepunters in het eerste kwart. Daarna kon Martijn Wielinga met twee driepunters nog iets terug doen. Het eerste kwart werd door de Ureterpers verloren: 17-20.

In het begin van het tweede kwart speelde Five Pack slordig en werd er te veel gemist. De achterstand liep op tot negen punten. Door sterk spel van Lennart Hoving onder het bord en drie driepunters op rij van Michael Clarck wisten de Ureterpers het tweede kwart toch nog te winnen.

Na de pauze werd er beter verdedigd en kwam BVG tot slechts één driepunter, maar ook Five Pack wist de basket moeilijk te vinden. Stand na drie kwarten 57-53. In het vierde kwart nam Five Pack een voorsprong van enkele punten, maar weer wist BVG door driepunters in de race te blijven. Met nog één minuut op de klok bedroeg de voorsprong nog slechts drie punten. De Ureterper verdediging schakelde een tandje bij en wist een Groninger score te voorkomen. Zelf gooide Five Pack nog eenmaal de bal door het netje.

Eindstand 79-74. “Het was niet ons beste seizoen, maar thuis winnend afsluiten is mooi”, aldus Ruben de Bie.

De laatste wedstrijd van het seizoen is 8 april 18.00 uur in Roden tegen Flying Red.