Five Pack verliest in verlenging

URETERP - Tijdens de uitwedstrijd in Groningen verloren de basketballers van Five Pack uit Ureterp op een knullige manier met één punt. In Ureterp was Five Pack uit op revanche, maar gebeurde precies hetzelfde. Er was een verlenging voor nodig, maar Celeritas-Donar trok aan het langste eind, weer met één punt.

Het eerste kwart werd dan ook door Celeritas-Donar gewonnen: 15-20. In het tweede kwart waren de Ureterpers beter bij de les. Lennart Hoving pakte veel aanvallende rebounds en wist regelmatig te scoren. In de laatste minuten van het tweede kwart pakte Theo Groenewoud ook een aantal aanvallende rebounds en met een score in de laatste seconde bracht hij de ruststand op 38-29.

In het derde kwart waren beide partijen aan elkaar gewaagd. Celeritas-Donar bleef succesvol van afstand schieten, terwijl de Ureterper scores onder het bord werden gemaakt. Het vierde kwart kende een grillig scoreverloop. Five Pack had moeite de schutters af te stoppen en Celeritas-Donar wist de achterstand tot twee punten terug te brengen. In de laatste vier minuten scoorden de Groningers vier driepunters op rij.

Vervolgens werd het 76-76 en was een verlenging nodig. De ontgoocheling was groot bij Five Pack en toen Celeritas-Donar in de verlenging een voorsprong nam en wederom een driepunter scoorde was het over en uit. De eindstand was 83-84.

De volgende wedstrijd is 25 maart 18.00 uur in Zevenaar tegen Basketiers. De laatste thuiswedstrijd is 31 maart 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen BVG 2.