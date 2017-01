Five Pack stunt tegen koploper

ENSCHEDE - De basketballers van Five Pack uit Ureterp zorgden zaterdag voor een regelrechte sensatie door in Enschede koploper Jugglers te verslaan. In een bloedstollende slotfase wist Five Pack het hoofd koel te houden en met slechts één punt verschil te winnen. De eindstand was 65-66.

In de voorgaande seizoenen verloor Five Pack sporadisch in de landelijke tweede divisie; dit seizoen verloren de Ureterpers al vijf wedstrijden. Met het besef dat het anders moet, werd er de afgelopen weken intensief getraind en dit betaalde zich meteen uit. Ook de langgeblesseerde Roelof Dolfijn maakte zaterdag zijn rentree.

Jugglers heeft een aantal spelers langer dan twee meter, maar Five Pack wist de ploeg uit Enschede in het eerste kwart goed van scoren af te houden. De Ureterpers konden zelf echter de basket ook niet vinden, zodat de stand na het eerste kwart slechts 9-9 was.

In het tweede kwart werd er meer gescoord. Martijn Wielinga, topscoorder met 21 punten wist regelmatig de basket te vinden. Had Five Pack in Ureterp nog veel moeite met de press van Jugglers, in Enschede losten de Ureterpers dit uitstekend op. De ruststand was 33-29.

Het derde kwart was voor Five Pack. Mede door een sterk spelende Lennart Hoving wonnen de Ureterpers dit kwart en kwamen op een voorsprong van één punt: 51-52.

In het vierde kwart was het genieten voor publiek. Beide teams gingen voor de winst en de strijd ging gelijk op. Na drie minuten was de stand 57-57.

Door scores van onder andere Jesse Hassell en Edo Slump kwam Five Pack met nog twee minuten te spelen bij een 59-64 voorsprong en leek de wedstrijd gespeeld. Twee driepunters op rij binnen een minuut bracht Jugglers echter weer op voorsprong: 65-64.

Met nog vier seconden op de klok werd een overtreding gemaakt op Mike Clarck. De Five Pack guard hield zijn zenuwen in bedwang en benutte beide vrije worpen.

In de resterende seconden hield Raymond Krakou door uitstekend verdedigend werk de ploeg uit Enschede van scoren af. Eindstand 65 – 66.

“We hebben de afgelopen weken hard getraind en dat zie je nu, het was een echte teamprestatie”, aldus Ruben de Bie.

Zaterdag 28 januari speelt Five Pack om 20.00 uur in Urk tegen Orca’s.

De eerstvolgende thuiswedstrijd is 3 februari, 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen The Valley Bucketeers uit Nijverdal.