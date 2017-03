Basketballers Five Pack winnen in Groningen

GRONINGEN -Zaterdag stond voor de basketballers van Five Pack uit Ureterp de wedstrijd tegen het Groninger Scylla op het programma. Deze werd gewonnen door Five Pack.

Scylla is niet aan zijn beste seizoen bezig, toch zijn de Groningers altijd een lastige tegenstander. De ploeg heeft een aantal ervaren spelers die op hoog niveau hebben gespeeld. Five Pack was door het ontbreken van twee basisspelers extra gemotiveerd en kwam nooit in de problemen.

In de eerste minuten van de wedstrijd werd veel gemist door de Ureterpers, zodat Scylla een kleine voorsprong kon nemen. Daarna werd de verdediging aangescherpt en speelde Roelof Dolfijn een grote rol. Hij verdedigde niet alleen zijn eigen man, maar hielp ook zijn ploeggenoten. Ruben de Bie strooide met mooie passes en wist zijn teamgenoten regelmatig te vinden, en met 9 punten van Edo Slump wist Five Pack de achterstand om te buigen tot een voorsprong van 11-20.

In het tweede kwart eenzelfde beeld, beide teams gaven elkaar weinig toe, maar de Ureterpers wisten de voorsprong nog iets groter te maken. Na een overtreding op een driepuntsschutter kon Scylla drie keer vanaf de vrijeworplijn aanleggen en zodoende nog iets terug doen. Stand bij rust 22-34.

Het derde kwart was een sterk kwart voor de Groningers, terwijl Five Pack door de kleine selectie vermoeid raakte. De voorsprong slonk tot acht punten. In het vierde kwart kregen de Ureterpers door driepunters van Raymond Krakou weer wat meer lucht, maar ook de Groninger schutters lieten zich gelden.

Met nog één minuut op de klok probeerde Scylla door overtredingen Five Pack af te stoppen. Mike Clarck mocht vier keer naar de vrijeworplijn en wist ook vier keer raak te schieten. De Ureterpers kregen in de laatste minuut acht vrije worpen waarvan er zeven raak waren. Eindstand 57-66.

“We waren extra gemotiveerd door het ontbreken van twee basisspelers”, aldus Jesse Hassell, die met 10 rebounds een belangrijke rol onder het bord had.

De volgende thuiswedstrijd is 17 maart 20.45 uur in De Wier in Ureterp tegen Celeritas-Donar uit Groningen.