WK Schutjassen in Wergea

WERGEA - Op zaterdag 21 januari organiseert de schutjasvereniging van VV Warga voor de elfde keer het WK Maatschutjassen. de aanvang is 15.00 uur.

Men kaart in ieder geval drie keer. Elk jaar weer een gezellig spektakel. Er kunnen in totaal 92 deelnemers meedoen en ook de vorige keer was het weer 'uitverkocht'. Winnaars van vorig jaar waren Johannes Duhoux uit Leeuwarden samen met zoon Bonno Duhoux uit Wirdum.

Opgeven tot en met zondag 15 januari via tel. 058-2551001/ 06-49704323 of via de mail: sinnemazwart@upcmail.nl