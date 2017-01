WK Maatschutjassen Wergea

WERGEA - Voor de elfde keer werd in Wergea het WK Maatschutjassen gehouden. In een veld van 86 deelnemers werden Thomas Bijlsma (66) en Lourens Hengst (58) de nieuwe wereldkampioenen. Zij versloegen in de finale met 15-10 het koppel Auke Woudsma uit Terband en Ale Warringa uit Tjalleberd.

De derde plaats in de hoofdronde was voor Dooitzen Wynia en Rients Huisman uit Joure. De troost was voor Gerrit Laurens en Jan Kamstra uit Jistrum; tweede Sijmen en René van de Berg uit Warten en derde Gerrit Kroes uit Terband en Minne de Wagt uit Tjalleberd.

De poedel werd een prooi voor het koppel Sieger en Dukke Rinzema uit Wergea; tweede Bouke Wybrandi en Freddy Sinnema uit Wergea en de derde plaats was voor Haye de Haan en Jettie Wissmann, ook uit Wergea. Om middernacht, met de krans om de nek en de vleeswaren onder de snelbinders, keerden Bijlsma en Hengst op de fiets terug naar hun woonplaats Garyp. Voorwaar ook een hele prestatie met de gladheid deze avond.