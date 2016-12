WTOC wint van Berlikum

OUDWOUDE - WTOC blijft in de top van de derde klasse meedraaien. Van SC Berlikum werd zaterdag met 3-1 gewonnen.

Vanaf de aftrap probeerden beide teams druk te zetten. Wat resulteerde in veel lange ballen. In de eerste tien minuten van de wedstrijd was Berlikum feller. WTOC kwam in de elfde minuut op voorsprong. Aant Keizer bood Jaap de Bruin een niet te missen kans: 1-0. In de vierentwintigste minuut was het raak voor Berlikum. Patrick Nauta scoorde 1-1 dit was tevens de ruststand.

Na de rust stond er een ander WTOC. De ploeg was gretiger en wonnen veel meer duels. Het voetbal kwam terug in de ploeg. WTOC kwam op voorsprong, Jaap de Bruin schoof de bal beheerst in de hoek: 2-1. Meteen daarna kreeg Berlikum twee goede kansen om gelijk te maken. WTOC kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. Sybren Bosma werd binnen het strafschopgebied naar de grond gewerkt. De verdediger kreeg hiervoor zijn tweede gele kaart en dus rood. De toegekende strafschop werd onberispelijk ingeschoten door Berend Jan Prins 3-1. Een verdiende overwinning en WTOC gaat met een goed gevoel de winterstop in