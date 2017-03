WTOC kansloos tegen Wykels Hallum

HALLUM - In de eerste ontmoeting won WTOC uit Oudwoude nog van Wykels Hallum, maar de ploeg moest nu een ruime nederlaag van maar liefst 6-1 incasseren.

WTOC moet de laatste weken steeds basisspelers om uiteenlopende zaken missen. Ook nu ontbraken er weer een vijftal. Het blijft puzzelen voor trainer Oane Westra om een elftal samen te stellen. De eerste dertig minuten kwam WTOC ongeschonden door. Daarna vielen al snel de 1-0 en 2-0. Uit een hoekschop kon Jaap de Bruin de bal inschieten (2-1) en bracht hij enige hoop bij WTOC. Dit was van korte duur, meteen hier op maakte Wykels Hallum 3-1en 4-1. Hiermee was de wedstrijd gelopen.

De tweede helft een iets beter voetballend WTOC. Wykels Hallum sloeg de hele wedstrijd steeds het middenveld over, wat het voetbal niet ten goede kwam. Met lange ballen werd geprobeerd paniek in de WTOC-defensie te stichten. WTOC had hier niet een afdoend antwoord op. Uit een van deze aanvallen viel de 5-1. WTOC kwam niet verder dan plaagstootjes, wat Wykels niet verontrustte. Het werd toch nog 6-1.

Zaterdag ontvangt WTOC VV Minnertsga thuis.