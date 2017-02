WTOC geeft voorsprong weg in slotminuut

SEXBIERUM - AVC kwam in de laatste minuut nog langs WTOC uit Oudwoude. AVC creëerde nogal wat kansen. WTOC kwam maar niet onder de druk uit en het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van WTOC.

Met enkele geweldige reddingen liet keeper Foeke Dijkstra zien dat hij het nog niet verleerd had. Hij hield WTOC op de been. Een treffer kon eigenlijk niet uitblijven en in de veertigste minuut was het dan raak. Knullig balverlies van routinier Arend Castelein leidde tot het doelpunt voor AVC. Jelmer van der Veen was de afmaker: 1-0.

Na de thee stond er een heel ander WTOC en nu werd wel gestreden om iedere meter. Dit resulteerde in de gelijkmaker. Met een snoekduik van Erik Jan Dijkstra kopte hij raak: 1-1. Beide elftallen waren verder niet bij machte om de wedstrijd een wending te geven. Klaas Bosma verliet geblesseerd het veld en werd vervangen door debutant Riemer Bijlstra. In de drieënzestigste minuut kwam WTOC op voorsprong door Sipke Bijlstra: 1-2. WTOC kwam goed weg toen de bal via de onderkant van de lat in de handen van Foeke Dijkstra belandde. WTOC leek de punten mee naar huis te nemen.

In de negentigste minuut kwam AVC langszij door Johannes van der Veen: 2-2. In de resterende blessure tijd werd WTOC een strafschop onthouden door scheidsrechter B Brinkhuizen, die pas in de zevenennegentigste minuut affloot. Gezien alle kansen die AVC kreeg was WTOC tevreden met dit gelijke spel.