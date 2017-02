Wrotrun sportieve survivaluitdaging op Koningsdag

KOLLUMERZWAAG – Ruim tien jaar geleden werd Kollumerzwaag met een nieuw evenement in de buitenlucht op de kaart gezet: de Wrotrun. Het aantal deelnemers van deze survivalrun is sinds de eerste editie vertienvoudigd. Er staan een recreatieve run en een wedstrijdrun op het programma. Op Koningsdag, 27 april, nemen de survivalaars op een acht kilometer lang parcours de hindernissen. Vandaag start de inschrijving voor de Wrotrun.

Door Jelle Jeensma

Initiatiefnemer van de Wrotrun is Piet Mulder (32), nog steeds actief op een hoog niveau voor Survival Kootstertille “Door de survivalrun in Kootstertille, nu de Biddle Survivalrun, werd ik enthousiast voor deze sport. Toen organiseerde ik op Koningsdag voor de eerste keer in Kollumerzwaag een survivalrun. Het deelnemersaantal is daarna steeds groter geworden en nu zijn we al aan de elfde editie toe.”

De Wrotrun wordt georganiseerd door een stichting met zes bestuursleden en is aangesloten bij de Survival Bond Nederland. Mulder over het succes van de Wrotrun. “Dit evenement vergroot de leefbaarheid in het dorp en zo is er op Koningsdag altijd wat te beleven in Kollumerzwaag. De eerste survivalrun trok vijftig deelnemers, vorig jaar hebben we er vijfhonderd. Dit jaar kunnen er maximaal zevenhonderdvijftig mensen meedoen. De deelnemers komen niet alleen uit Kollumerzwaag, maar uit de hele regio. Ook uit andere delen van het land schrijven survivalaars zich in. Vorig jaar won Jan Nauta uit Marknesse, één van de besten in Nederland, nog bij de wedstrijdlopers.”

“Fantasie leggen in het bouwen van hindernissen”

De recreanten en de wedstrijdlopers starten aan het begin van de middag bij dorpshuis de Trije Doarpen en leggen vervolgens een parcours van acht kilometer af met tweeëndertig hindernissen. Er zijn prijzen voor de eerste drie bij de dames en heren bij de wedstrijdloop. De recreatieve run is voor iedereen, jong en oud, toegankelijk en heeft aangepaste hindernissen. “De recreatieve run is een mooie gelegenheid om kennis te maken met survival, dat steeds populairder wordt”, zegt Mulder.

De hindernissen in Kollumerzwaag, opgebouwd met onder andere touwbanen, balken, bomen en waterpartijen, zijn maximaal vier meter hoog. “We leggen onze fantasie in het bouwen van de survivalhindernissen, daar is inlevingsvermogen voor nodig. We zoeken naar variatie en ontwikkelen steeds nieuwe hindernissen”, zegt Mulder. Op het parcours zijn verzorgingsposten, met fruit en drinken.

De organisatie krijgt de helpende hand toegestoken van de ondernemers uit Kollumerzwaag, die onder andere materialen beschikbaar stellen en meewerken aan de bouw van de hindernissen. “Onze stichtingsvoorzitter Hans Feenstra is sportinstructeur bij Defensie en ook langs die weg krijgen we materiaal.” Naast Piet Mulder en Hans Feenstra bestaat het stichtingsbestuur uit Matty Kamminga, Martin Starkenburg, Tsjikke Beerda en Peter de Vries. “Onze organisatie wordt ondersteund door honderdendertig vrijwilligers. Die helpen bij het opbouwen en bemannen van de hindernissen. We zijn naarstig op zoek naar meer vrijwilligers”, aldus Mulder.

Snel lopen maakt het verschil

Bij een survivalrun strijdt de deelnemer tegen elementen zoals water, kou en wind. Het komt neer op kracht, uithoudingsvermogen, techniek, souplesse en doorzettingsvermogen. “Door sneller te lopen tussen de hindernissen maakt de survivalaar het verschil”, weet Mulder uit eigen ervaring. Echte bikkels, die tot ‘het gaatje’ gaan, zijn er steeds minder, stelt hij vast. “Mensen hebben tegenwoordig minder incasseringsvermogen, ze worden niet echt meer op de proef gesteld. De wedstrijdmentaliteit is achteruit gegaan, de wil om door te bijten en je tegenstander die een paar meter voor je loopt te passeren, zie je minder.” Survival is een prachtige individuele sport waarbij je zelf je grenzen kunt verleggen, benadrukt Mulder. “Je kunt je trainingen zelf indelen, bent niet afhankelijk van een team en benut je eigen motoriek. Ook voor iemand boven de vijfendertig jaar is het een ideale sport.”

De inschrijving voor de Wrotrun begint op woensdag 1 februari. Er kan worden ingeschreven tot en met 16 april via de website www.wrotrun.nl en bij www.survivalbond.nl. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij info@wrotrun.nl

.