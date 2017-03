Volleyballers DOS afgetroefd

KOLLUMERZWAAG - De volleyballers van DOS uit Kollumerzwaag hebben zaterdag niet voor een stunt kunnen zorgen tegen koploper Leevoc. In een duel waarin de Kollumerzwagers het achterste van hun tong lieten zien, beschikten de Leeuwarders uiteindelijk over veel meer kwaliteit.

Zij namen na een slechte eerste set het heft in handen en stevenden vervolgens, ondanks nog een sterke derde set van DOS, op een regelmatige 1-3 (25-18, 14-25, 19-25, 10-25) overwinning af.

Ondanks de teleurstelling die bij de thuisploeg overheerst, kan men tevreden zijn met het verdiende punt. De ploeg staat erdoor op de vijfde plek met vijftig punten uit negentien duels en mag komende zaterdag in de uitwedstrijd in Easterein tegen Covos opnieuw proberen de voorsprong op de concurrentie in de subtop te vergroten.