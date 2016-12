VIOD Driesum wint spannende derby van WTOC

DRIEZUM - VIOD Driesum versloeg zaterdag WTOC in een doelpuntrijke wedstrijd: 4-3 en verschafte zich wat meer lucht op de ranglijst.

VIOD begon scherp aan de wedstrijd na het fluitsignaal van scheidsrechter Walters en de eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor VIOD. Roelof van der Veen kopte net over na een corner. Hierna kreeg WTOC in de achtste minuut een vrije trap op vijfentwintig meter. Door de zon verblind zag keeper Otte Visser de bal te laat en kwam WTOC op een 1-0 voorsprong door Berend Jan Prins.

Binnen vijf minuten kwam WTOC op een 2-0 voorsprong door Nyckele Smeding na een fout in de verdediging van VIOD. VIOD herpakte zich weer en kreeg via Erik van der Veen een kans, maar hiij schoot hoog over. De volgende kans benutte hij wel. De bal werd door Kees Hansma voorgezet en Erik van der Veen kon deze in de verre hoek achter keeper Hoiting deponeren.

Hoofdwonden na botsing

In de achtentwintigste minuut was er een domper voor VIOD. Na een botsing moest Nykle Durk van der Valk het veld verlaten met een hoofdwond. Ook zijn directe tegenstander Jitze Keizer viel uit met een hoofdwond. Zijn vervanger kon nog in de eerste helft de stand gelijktrekken. Na een voorzet van René van der Veen kon Pieter Ele Kuitert met succes afronden.



Daarna pakte VIOD de voorsprong. Na een vrije trap van Jouke Bosgraaf belandde de bal via een WTOC-speler in het doel. Even later had keeper Visser een passend antwoord klaar op een schot van WTOC.

In de zevenentigste minuut kwam VIOD op 4-2. Roelof van der Veen bediende zijn jongste broertje via een mooie assist en Erik van der Veen kon beheerst afronden. In de tachtigste minuut had keeper Visser letterlijk en figuurlijk een slippertje. Hij gleed uit en kon de bal niet ver genoeg wegschieten. Hierdoor kan Jilmer Dijkstra de bal in het lege doel schieten.

In de laatste minuut maakte keeper Visser zijn fout meer dan goed. Hij bracht redding op de lijn. Hierna floot scheidrechter Walters voor het einde van de wedstrijd.

Zaterdag speelt VIOD de uitwedstrijd tegen AVC uit Sexbierum. WTOC speelt thuis tegen SC Berlikum.