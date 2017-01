Vierde plek SVK-turnster Wianna Ytsma

DOKKUM - Wianna Ytsma van SVK uit Kollumerzwaag behaalde een vierde plaats tijdens een turnwedstrijd van groep 2 in dokkum

Wianna Ytsma kwam uit in de pré instap D4. Zij heeft een goede wedstrijd gedraaid met de hoogste plek op sprong. Ze mocht de medaille voor de vierde plek in ontvangst nemen.

In de laatste wedstrijd mocht Silke van der Veen uitkomen in de pré instap D5. Dit was haar eerste wedstrijd en dit meisje zit nog maar bij de groep vanaf september. Ze heeft laten zien dat ze nu al een derde plek op brug en een gemiddelde achtste plek heeft weten te bemachtigen.