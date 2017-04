Ultramarathon voor kansarme kinderen

KOLLUMERZWAAG - Fysiotherapeut Piet Boelens (64) uit Kollumerzwaag loopt Paaszaterdag in Zuid-Afrika een ultramarathon voor het goede doel.

De 56 kilometer lange Two Oceans Marathon rondom Kaapstad geldt als één van de zwaarste ter wereld. Maar belangrijker nog: de marathon (Boelens zijn dertigste marathon sedert 2008) staat in het teken van Run4Schools. Een stichting die zich sterk maakt voor kansarme jongeren in de townships van Kaapstad.

Meer weten of sponsoren? Een belletje of mailtje mag natuurlijk ook. Sponsoren kan

via zijn actiepagina: https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/171a8Z12mJw/piet-boelens/about). Rechtstreeks doneren kan via banknummer: NL09 INGB 0003019662 ten name van P. Boelens, Kollumerzwaag onder vermelding van ‘gift Run4Schools’. Wanneer je jouw e-mailadres erbij zet, stuurt Boelens je een mailbevestiging van boeking naar de stichting. Tel. 06-51550763; pietboelens@planet.nl en www.run4schools.nl