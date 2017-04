Turnster Kristien Gommers naar Nederlandse kampioenschappen

BELLINGWOLDE - Zaterdag werd de eerste landelijke halve finale in de derde divisie gehouden in Bellingwolde. Het was een zeer spannende dag. Kristien Gommers en Sarah van der Meulen mochten het spits afbijten voor SVK Kollumerzwaag in de categorie jeugd E.

Tijdens de vorige wedstrijden lieten de turnsters hoge resultaten zien. Kristien kwam als allereerste turnster in actie op balk. Dit maakte de start extra spannend, maar ze hield de zenuwen in bedwang en scoorde 11.550 punten. Kristien stond met haar series op de vloer als een huis, maar ze kwam niet uit met haar wisselspagaat. Hierdoor zakte ze iets in punten, maar ze behaalde desondanks een ruime 11.800 punten. Ook op de sprong en brug behaalde ze mooie scores.

Kristien is als zesde door naar de landelijke finale. Ook Femke Damstra kwam in actie deze dag. Zij turnt bij de junioren D, Een categorie met erg veel deelneemsters. Femke en Sarah behaalden niet genoeg punten om een ticket te bemachtigen voor de andelijke finale.