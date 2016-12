SVK Nederlands kampioen groepsspringen

ROTTERDAM - Zaterdag werd het Nederlands kampioenschap groepsspringen voor A/B lijn gehouden in Rotterdam. SVK uit Kollumerzwaag deed hier mee met het senioren B-team op drie toestellen.

Het team bestaat uit Anna Nuveld, Anna Nelia Bijker, Alissa Westerhof, Tineke Postma, Martha Rosier, Wytske van der Veen, Sjoerdje Janna Venema, Ytje de Jong en Margreet Oevering. Sylke Broersma kon niet deelnemen.

Het team mocht het spits afbijten op dit NK, ze startten als allereerste op hun beste onderdeel, trampoline pegasus. Ietwat zenuwachtig maar op routine en techniek werd dit toestel gesprongen, het bracht ze een puntentotaal van 22.30. Lager dan in de voorronde, maar was het genoeg voor een podiumplaats? Sterke teams volgden, maar het puntentotaal bleef de hoogste. Zelfs concurrent TCT Twente bleef achter het SVK-team, SVK werd Nederlands kampioen bij de senioren-B.

Op het onderdeel trampoline werd ook goed doorgesprongen, helaas is de moeilijkheidsgraad op dit toestel nog niet hoog genoeg om mee te kunnen doen bij de top 3. Ze behaalden wel een knappe vierde plaats met een puntentotaal van 21.90.

Daarna volgde het favoriete onderdeel van de dames, de airtrack. Ze behaalden hier een tweede plaats met een gouden randje.