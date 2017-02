Succesvolle turndag SVK

FERWERT - Zaterdag werd in Ferwert de 1e plaatsingwedstrijd gehouden voor een aantal turnsters van SVK Kollumerzwaag. SVK won verschillende medailles, waaronder goud.

In de eerste wedstrijd was het de beurt aan de selectiemeisjes van SVK. Ze hebben de oefeningen keurig uitgevoerd met hier en daar nog verbeterpunten voor de tweede wedstrijd. Het resulteerde in een gouden medaille voor Anniek Ytsma (pupil 2 D1). Anniek heeft vorig seizoen veel pech gehad (gebroken arm) en liet zien dat ze weer helemaal topfit is. In dezelfde categorie werd Noa van Houten vierde. Jieldou de Vries met de hoogste score op sprong werd achtste.

Sofia Gommers behaalde een mooie zilveren medaille bij de pupillen 1 D1. Zij turnde een erg nette wedstrijd en dit werd beloond met mooie cijfers. Marije Scherjon werd hier vijfde met een persoonlijke overwinning op het onderdeel balk. Ze bleef dit keer staan op de balk en dit geeft zeker zelfvertrouwen voor de volgende wedstrijd.

In de tweede en derde wedstrijd was het de beurt aan de junior turnsters van de vrijdag turngroep. Ze lieten zien dat ze de onderdelen goed beheersen en hard hebben getraind. Jenny Merkus werd achtste bij de junioren G, Kim Venema werd ook achtste, maar dan bij categorie jeugd H. De dames Libbrich Klaver (2e), Alette Machiela (4e), Jeanet Zijlstra (6e) en Esther IJtsma (7e) kwamen uit in de categorie junioren H. Ze hebben alle vier een goede wedstrijd gedraaid en daarbij mochten Libbrich en Alette ook nog eens een prachtige medaille komen ophalen. Een succesvolle dag voor SVK Kollumerzwaag.