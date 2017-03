Piet Boelens voltooit Marathon Tokyo

TOKYO - Op zondag 26 februari renden 59 deelnemers 42,195 kilometer in de Japanse hoofdstad tijdens de eerste editie van Run for KiKa Marathon Tokyo. Naast deze fantastische prestatie hebben zij ruim 422.000 euro opgehaald in de strijd tegen kinderkanker.

In 2010 is Run for KiKa Marathon gestart met de New York Marathon en voegt sinds 2015 elk jaar een nieuwe marathon toe. Dit jaar is Tokyo toegevoegd naast Madrid, Berlijn, Chicago en New York. Organisator Inge Tishauser: "Wij zijn ontzettend trots op het resultaat van deze eerste editie in Tokyo. De deelnemers zijn boven zichzelf uitgestegen en hebben samen een geweldig bedrag opgehaald. Run for KiKa Marathon in Tokyo is een groot succes!"

Een marathon is de ultieme droom van bijna alle hardlopers. Deelnemer Piet Boelens uit Kollumerzwaag: "Die droom wordt nog mooier door te lopen voor KiKa'. De overlevingskans voor kinderkanker moet hoger. Ieder procent is er weer één!". Naast Tokyo loopt deelnemer en ambassadeur Piet ook in Chicago.