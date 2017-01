Mixtoernooi WTOC in Kollum geslaagd

KOLLUM - De voetballers van WTOC uit Oudwoude kwamen zaterdagmiddag in actie voor een gezellig Mixtoernooi in de Van der Bijhal in Kollum.

Het is een jaarlijks terugkerend toernooi, waar alle vrouwen- en herenseniorenteams en junioren voor uitgenodigd waren. Er waren zes teams gevormd, een mix van alle teams en in ieder team was de keeper tevens de captain van de ploeg.

De teams bleken goed ingedeeld, want er waren geen grote verschillen in de uitslagen. Het was een gezellig toernooi, goed georganiseerd door Sytze de Boer en Sybren Bosma.

Tevens werden vrijwilligers ingezet als scheidsrechter en grensrechter en een tweetal, die de klok moesten bedienen. Al met al een zeer geslaagd toernooi dat zeker volgend jaar weer georganiseerd zal worden.