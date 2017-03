Kollumer Katloop: 28 april

KOLLUM – Het loopevenement de Kollumer Katloop wordt op 28 april voor de zestiende keer gehouden. De Katloop vindt altijd plaats tijdens de Kollumer Katdagen,

De Katloop begint om 19.30 uur in de Voorstraat van Kollum; daar is ook de finish. Er zijn twee afstanden te lopen: 6,4 en 13,8 kilometer. Verder is er voor de jonge lopers een scholierenloop, die om 18.00 uur begint, ook in de Voorstraat. Deze scholierenloop is tevens het officiële kampioenschap hardlopen voor scholen en leerlingen van de gemeente Kollumerland. Om alvast in de sfeer te komen en goed voorbereid te starten is er ook dit jaar voor de scholierenloop een gezellige gezamenlijke warming up om 17.45 uur bij de start in de Voorstraat. De warming-up wordt verzorgd door een ervaren instructeur van sportcentrum Perfect fit uit Kollum.

Deelname aan de scholierenloop is gratis. De andere lopers betalen € 7,- per persoon (via de site), ongeacht of je 6,4 dan wel 13,8 kilometer loopt. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om vooraf via de site in te schrijven (www.kollumerkatloop.nl). Inschrijving op de dag zelf kan ook maar is 1 euro duurder. Alle deelnemers aan de 6,4 en 13,8 kilometer krijgen als aandenken een T-shirt mee. De opbrengsten van de Katloop gaan, na aftrek van de kosten, naar Spieren voor Spieren. Behalve de deelnemers, leveren sponsoren, vrijwilligers en de scholen een belangrijke bijdrage aan het resultaat.

Wie meer informatie wil hebben kan de site raadplegen: www.kollumerkatloop.nl. of mail ons op : info@kollumerkatloop.nl

De Katloop wordt georganiseerd door Rotaryclub Lauwersland.