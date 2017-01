Grote turnsuccessen voor SVK

ASSEN - In Assen werd door de turnsters van SVK uit Kollumerzwaag zaterdag gestreden om een plaats in de halve finale voor de derde divisie. Ze moesten het opnemen tegen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

In de derde wedstrijd turnden Sarah van der Meulen en Kristien Gommers in de categorie jeugd E. Op de balk behaalden ze een gedeelde derde plaats met 11.00 punten. Bij de vloer werden de oefeningen rijk beloond. Kristien wist hier alle concurrentie achter zich te laten en werd eerste. Ook Sarah wist de jury te imponeren en werd derde. SVK mocht de twee hoogste podiumplekken in beslag nemen. Sarah werd tweede en Kristien eerste.

In de andere baan kwam Femke Damstra in actie bij de junioren D. Vloer was vandaag haar beste toestel. Ze werd derde met een hoog puntentotaal van 11.733. Op balk en brug liet ze niet haar perfecte oefening zien, maar ze knokte door. Ze is door naar de halve finale.