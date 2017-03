Feestdrive Bridgeclub Kollum

KOLLUM - Bridgen is een leuke sport, het valt onder de denksporten, waarin iedereen zich zou kunnen herkennen. Sinds donderdag 1 december wordt door Bridgeclub Kollum elke week een bridgecursus gegeven voor beginners en vervolgcursussen voor de leden.

Nu wordt met een A en B-lijn gespeeld en het is de bedoeling om ook een C-lijn op te zetten, zodat nieuwe leden en beginnelingen op eigen niveau kunnen spelen. Er wordt elke maandagmiddag in zalencentrum 'de Colle' gespeeld, van 13.30 tot ongeveer 16.45 uur.

Een keer per seizoen wordt voor de leden en andere belangstellenden een kerst- en/of nieuwjaardrive gehouden en een feestdrive. De feestdrive is gepland op zaterdag 6 mei 2017. De Kosten zijn 20 euro, inclusief een diner, in 'de Colle’.

Iedereen die kan bridgen is welkom. Nieuwe leden en deelnemers voor de feestdrive kunnen zich opgeven op onderstaande emailadressen en/of telefoonnummer.

martinus_m@live.nl of Bridgeclubkollum@live.nl. Tel.nr. 0594-696143 0616954669.