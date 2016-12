DOS verliest van concurrent De Plakkers

KOLLUMERZWAAG - De volleyballers van DOS uit Kollumerzwaag hebben zichzelf zaterdag een slechte dienst bewezen door thuis met 1-3 (25-23, 16-25, 22-25, 25-27) te verliezen van naaste concurrent De Plakkers.

DOS begon in de vaste opstelling. In de eerste set leek het erop dat het een mooie dag voor de Kollumerzwagers kon worden, er werd goed gespeeld. In de aanval waren het echter eigenlijk alleen Peter Wolters en Cornelis van Slageren direct bij de les waren. Later in de set begonnen de andere aanvallers er ook doorheen te komen en werd een 24-19 voorsprong genomen. Door enkele fouten in de pass, de set-up en de aanval werd het nog even spannend, maar een simpele aanval van Douwe Kooistra maakte een eind aan alle spanning.

In de sets erop hadden de Kollumerzwagers genoeg kansen om het initiatiet te blijven behouden, in de vierde set forceerde de ploeg via een prachtige serie blokkeringen zelfs een setpunt, maar voorkwamen persoonlijk fouten nieuwe setwinst.

DOS staat door het verdiende puntje op een teleurstellende negende plek met vierentwintig punten uit elf wedstrijden.