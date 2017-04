DOS rommelt zich langs De Plakkers

SCHARNEGOUTUM - Het volleybalherenteam van DOS heeft zaterdag de moeilijke uitwedstrijd tegen de Plakkers met 2-3 (25-18, 27-29, 23-25, 25-20, 14-16) gewonnen.

In een rommelige wedstrijd, die afgewerkt werd in de nostalgische sporthal Wardy in Scharnegoutum, speelden de Kollumerzwagers vooral tegen zichzelf, maar waren zij aan het eind van de rit toch iets beter bij de les dan de Snekers. Met name een goede service, aanvalsverdediging en blokkering legden net als vorig weekend de basis voor de zwaar bevochten zege.

DOS staat door de drie gewonnen punten stevig op de vijfde plek in de promotieklasse C. Met nog een duel te gaan, de thuiswedstrijd tegen AVC op 22 april om 17.00 uur in sporthal De Saedkampe, lijkt deze plek veiliggesteld te kunnen worden.