DOS pakt twee punten in Kampen

KAMPEN - Het herenteam van volleybalvereniging DOS uit Kollumerzwaag heeft zaterdagmiddag twee dure punten gepakt in de uitwedstrijd tegen nummer drie Reflex.

KAMPEN - In een maar liefst twee uur durend duel had de ploeg eigenlijk de overwinning verdiend, maar maakten de Kampenaars in de uiteindelijk beslissende vijfde set veel minder fouten en wonnen zij met 3-2. (25-21, 18-25, 26-24, 27-29, 15-10).

Door afwezigheid van Douwe Kooistra was Hendrik Postma opnieuw bereid gevonden om als spelverdeler mee te reizen naar Kampen. Vaste spelverdeler Gerrit de Beer nam hierdoor plaats op de buiten en Wouter de Vries op de mid. In deze noodopstelling werd uiteindelijk een degelijke wedstrijd gespeeld, waarbij de tweede en vierde set op een mooie manier gewonnen werden.

De Kollumerzwagers leggen door de twee behaalde punten nog steeds beslag op de achtste plek, nu met tweeëndertig punten uit veertien wedstrijden, en zijn weer een puntje uitgelopen op de onderste ploegen. Komend weekend staat om 17.00 uur thuis in sporthal De Saedkampe de wedstrijd tegen middenmoter OPM op het programma.