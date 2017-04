DOS boekt moeizame winst op CoVos

EASTEREIN - De volleyballers van DOS uit Kollumerzwaag hebben zichzelf zaterdag een goede dienst bewezen door de uitwedstrijd tegen CoVos in Easterein met 1-3 (21-25, 25-21, 22-25, 18-25) te winnen.

Ondanks dat de thuisploeg het beste van het spel had en in tegenstelling tot DOS weinig fouten maakte, pakten de Kollumerzwagers hun punten als de zwakste spelers van CoVos voor aan het net stonden.

De ploeg begon met de vertrouwde basis aan het duel, maar had direct moeite om in de gehorige sporthal De Greidhoeke zijn draai te vinden. Serverend was het wel goed wat de ploeg liet zien, maar de hoofdpass was niet best. Zodoende konden er geen mooie aanvallen opgezet worden en liep de ploeg continue achter de feiten aan. Toch wist de ploeg zich door een goede service en blokkering in bijna alle sets uit de problemen te spelen.

Door de overwinning staat DOS op vijfde plek met vierenvijftig punten uit twintig duels.