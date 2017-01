Brons SVK Kollumerzwaag

Femke Wielstra en Janique Schievink winnen brons!

Zaterdag 21 januari was de eerste turnwedstrijd van het seizoen. In de eerste turnwedstrijd kwamen zes deelnemers van svk Kollumerzwaag in actie. Femke Wielstra wist genoeg punten te scoren om tot een derde plaats te komen.

In baan b werd er geturnd door Demi Schotanus en Janique Schievink in de categorie pupil 2 D2. Demi vergat een klein stuk van de vloeroefening, waardoor ze vier punten aftrek kreeg. Dit heeft haar de medaille gekost, want op sprong werd ze tweede, op balk eerste en op brug derde. Janique werd derde op de balk. Ook op de andere toestellen scoorde ze hoog en mocht dan ook met haar vierde plek een medaille in ontvangst nemen.

