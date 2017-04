Turnlust Hallum wederom Fries kampioen acro

URETERP/KOLLUM - Voor Turnlust Hallum was het zaterdag raak tijdens het Friese kampioenschap acro instap- en plusniveau in Ureterp en de tweede plaatsingswedstrijd voor keuze oefenstof turnen in Kollum.

In Ureterp speelde het Friese Volkslied voor Anna Fredrike Hellema (11 jaar) en Anna Gerda Hellema (9 jaar). Dit jonge team deed mee in de categorie instapduo en behaalde zeer hoge scores, zowel technisch als artistiek. Hinke Hellema, Elina Oost en Marrit Smit deden mee bij het plusniveau (tot en met 15 jaar) en vielen net buiten de prijzen met een vierde plaats.

Elina Oost vertrok direct na haar acrowedstrijd naar Kollum om samen met Sanne van der Borgh de tweede plaatsingswedstrijd te turnen. Beide meisjes doen mee bij de jeugd 2, niveau H. Er waren vier medailles te verdelen en de vierde plaats was voor Elina Oost, zij turnde wederom de hoogste score op de evenwichtsbalk. Teamgenoot Sanne van der Borgh scoorde op haar vloeroefening de hoogste punten en werd beloond met een gouden medaille. De kans op een plaatsje voor het Fries kampioenschap is voor beide turnsters aanwezig. Zaterdag is Turnlust Hallum te vinden in Surhuisterveen tijdens het Open Fries kampioenschap acro.