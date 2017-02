Persoonlijke groei van leerlingen stimuleren

Nieuw lesconcept bij Kaihatsu Karate-do

BURGUM - Kaihatsu Karate-do in Burgum start deze maand met een nieuw concept voor de karatelessen voor jeugd en junioren. Leerlingen krijgen in de lessen ‘vrije trainingsruimte’, waarbinnen ze zelf kunnen kiezen wat ze willen oefenen. Het nieuwe concept stimuleert keuzevrijheid, persoonlijke groei, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking. Elke leerling traint bovendien op zijn of haar eigen niveau.

Afhankelijk van de leeftijd, krijgt elke leerling een eigen trainingsschema of een stickerkaart. Hierop staat alle lesstof die voor de leerling van belang is. In de vrije trainingsruimte kiest de leerling welk onderdeel hij of zij wil oppakken. De meeste oefeningen doen de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes. Dat stimuleert samenwerking. Na afloop vult de leerling in hoe tevreden hij of zij is over de training. ‘Daarmee leren we de kinderen ook reflecteren op de eigen inzet. En dat is een belangrijke vaardigheid, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben’, zegt trainer Michiel Commandeur.

Het nieuwe concept is bedacht door Kaihatsu Karate-do zelf. Commandeur: ‘Onze jeugd- en juniorengroep is zeer gevarieerd, met leeftijden van zeven tot en met vijftien jaar en niveaus van absolute beginner tot redelijk gevorderd. Dat maakt lesgeven op ieders niveau best een uitdaging. Met het nieuwe concept kunnen we naar verwachting nog beter inspelen op de persoonlijke behoeftes, mogelijkheden en interesses van elke leerling.’

Kaihatsu Karate-do is sinds 2012 actief als karateclub in Burgum en geeft lessen aan kinderen, tieners en volwassenen. ‘Wij geloven dat ieder mens boven zichzelf kan uitstijgen. Karate is daarvoor een prachtig middel’, stelt Commandeur. Naast karatelessen biedt Kaihatsu onder andere weerbaarheidstrainingen en beweegcoaching aan voor jong en oud. Meer informatie staat op www.kaihatsu.nl of is op te vragen via info@kaihatsu.nl.