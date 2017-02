Gerrit de Vries biljartkampioen Marrum

MARRUM - Zaterdag 28 januari vonden de finales plaats van het Open Kampioenschap van Ferwerderadiel. In de hoogste categorie was het uiteindelijk Jan Gerrit de Vries uit Gytsjerk, die zich de algemeen kampioen van 2017 mag noemen.

Zijn tegenstander Philip Bakker uit Alde Leije, die op grond van systeemgegevens het hoogste aantal caramboles moest maken, moest zich in deze finale gewonnen geven. De Vries wist met gedegen spel en uiterste precisie de wedstrijd naar zich toe te trekken. De Vries steeg boven zichzelf uit en een serie van 26 caramboles was teveel voor Bakker om in de eindfase nog iets te forceren.

Het toernooi vond plaats in dorpshuis De Nije Tille en kende maar liefst 84 deelnemers verdeeld in verschillende niveaus. Door de vele inschrijvingen zag de wedstrijdcommissie zich genoodzaakt de woensdagavond extra aan het programma toe te voegen.

De overige winnaars: Johannes Postma, Burdaard (B-categorie.), Bindert Porte, Vrouwenparochie (C-categorie) en Sietse Regnerus, Hallum (D-categorie).

De commissie is vol vertrouwen om het toernooi op de ingeslagen weg voort te zetten en zo in januari 2018 het eerste lustrum glans te geven. De gulheid van sponsoren en de inzet van vele mensen maakt dit mogelijk.