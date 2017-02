Freerunning bij Turnlust Hallum

HALLUM - Freerunning is het verplaatsen van A naar B door middel van springen, klimmen, balanceren, zwaaien, hangen en uiteenlopende tricks, dat is waar het bij freerunning om draait. Lijkt je dit leuk, kom dan op donderdag langs bij Turnlust Hallum.

Van 18.05 tot 19.00 uur is het voor jongens en meisjes van de basisschool en vanaf 19.00 tot 19.55 uur voor jongens en meiden die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Daarnaast kun je nog meer lessen volgen bij Turnlust Hallum, want het is een actieve club voor alle leeftijden op elk niveau en discipline. Van kleutergym/dans vanaf vier jaar tot bodygym voor de ouderen, wedstrijdturnen, acrogymnastiek en turnfit. Kom eens vrijblijvend twee proeflessen volgen en ontdek hoe leuk het is om te leren dansen, freerunnen en gymnastieken/turnen.

Kijk ook op www.turnlusthallum.nl voor meer informatie (onder andere het lesrooster). Voor de allerkleinsten tot en met zes jaar is er een tienlessenkaart te verkrijgen om kennis te maken met gymnastiek of jazz en deze kost € 25,00.