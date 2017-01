Zilver Release Dokkum op NK Twirl

ALMERE - Na een seizoen met vele hoogtepunten voor het A-ensemble van Release Dokkum zaterdag het Nederlandse kampioenschap Twirl voor de top van Nederland. Op de muziek 'Cry' van Roger Molls lieten de vijf meiden ' s morgens met hun moderne dans met baton in de klasse Senior intermediate de jury en publiek genieten van hun uitmuntende optreden.



Tevreden verlieten ze de wedstrijdvloer en begon het lange wachten op de prijsuitreiking, hun overtuigende optreden werd beloond met een zilveren plak voor alle meiden.

Daarna was het de beurt aan Fiona Dorenbos in de klasse dance twirl junior intermediate. Tijdens de voorrondes in november wist Fiona een vijftiende plaats te bemachtigen. Zaterdag klom ze na een uitstekende gedraaide routine, op naar de twaalfde plaats in het eindklassement.

Zondag was het de beurt aan Jelly Wiersma om op de tweede NK dag Release te vertegenwoordigen met haar twirling 2 baton in de senior intermediate klasse, Jelly wist een prima optreden neer te zetten en behaalde een vijftiende plaats in dit sterke deelnemersveld.