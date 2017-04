VV Anjum onderuit tegen SC Berlikum

BERLIKUM - De uitwedstrijd tegen SC Berlikum is voor VV Anjum zaterdag in een teleurstelling geëindigd, er werd namelijk met 2-0 verloren.

De eerste kans van Anjum kwam er na een kwartier. Stephan Overkempe gaf vanaf links de bal laag en hard voor, zijn voorzet werd door een verdediger van Berlikum nog bijna in het eigen doel gewerkt. In de fase hierna kwam Anjum totaal niet aan voetballen toe en was het Berlikum dat de kansen kreeg. Lolke Dijkstra van Anjum stond attent te keepen en voorkwam diverse malen een voorsprong, tot vijf minuten voor de rust. Na een vrije trap wist Marnix Hoekstra met een prachtige kopbal vriend en vijand te verassen: 1-0.

Tien minuten voor tijd in de tweede helft beging Anjum een overtreding in het strafschopgebied en benutte Chris van der Horst die de toegewezen penalty knap: 2-0.

Na het verlies tegen SC Berlikum zakt Anjum naar de zevende plaats op de ranglijst. Alleen omdat VV Rijperkerk komend weekend met een 3-1 voorsprong nog drie minuten in moet halen tegen VIOD, zal Anjum na komend weekend waarschijnlijk nog naar plaats acht zakken.

Zaterdag 15 april is Anjum vrij, op zaterdag 22 april wordt om 14.30 uur de uitwedstrijd tegen rode lantaarndrager AVC in Sexbierum gespeeld.