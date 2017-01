Voetballers Anjum beginnen 2017 actief

ANJUM - Vroeger moesten de deelnemers door drek, sloten en weilanden rennen om de finish van de crossloop van v.v. Anjum te halen. “Maar dat bleek te blessure-gevoelig“, zegt Jan Vissser. Aanstaande zaterdag 7 januari is de vierenveertigste editie van het jaarlijkse evenement.

Graspaden zal de crossloopcommissie zeker opnemen in het parcours. “Maar verder lopen we tegenwoordig voor een groot deel over verharde wegen”, vertelt de man die een crossloopcommissie vormt met Petra Steinstra, Jappie Holwerda en Bokke Jan Boersma. Leden, oud-leden en donateurs van v.v. Anjum zijn de deelnemers voor wie ze het parcours uitzetten.

Pupillen en junioren

Zaterdag 7 janurari om 10.00 uur schrijven de pupillen- en juniorenteams zich in voor de kleine variant van de crossloop, door de straten van Anjum. Dit parcours is een paar honderd meter lang. Voor alle deelnemers is er, dankzij sponsoren, na afloop een herinneringsmedaille.



Samen snert eten

Om 12.00 uur is er snert verkrijgbaar in de kantine van de voetbalclub. Om half een volgt de inschrijving van de wandel- en crossloop voor senioren en donateurs.

Puppillen en junioren ‘s morgens; senioren ‘s middags

Senioren in actie

De wandeltocht start om 13.00 uur, om 15.00 uur is het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de crossloop voor senioren en oud-leden.

Om 17.15 uur is bekend wie de winnaar is. Zal Brandt Schaap - de winnaar van vorig jaar - worden geëvenaard of zelfs verslagen? Het wordt iedereen duidelijk tijdens de prijsuitreiking.

Nieuwjaarsreceptie

De bijzondere dag voor v.v. Anjum wordt afgesloten met een nieuwjaarsreceptie. Onder andere een Rad van Avontuur en live-muziek zal dit tot een succes maken.